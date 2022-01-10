Kapısına gelen tilkileri boş göndermiyor - Son Dakika

Karabük'te yaşayan Ramazan Işık, yiyecek aramak için evinin kapısına kadar gelen tilkileri balkon duvarına koyduğu ekmeklerle doyuruyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Ganibeyler köyünde aç kalan tilkiler, Ramazan Işık isimli vatandaşın evinin önünü mesken tuttu. Aç kaldıkları için evin önüne gelerek yiyecek arayan tilkileri fark eden Işık, onları balkonuna bıraktığı ekmeklerle beslemeye başladı. Akşam saatlerinde gelerek balkona bırakılan ekmekleri yiyen tilkilerin ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldukları anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. - KARABÜK