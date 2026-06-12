Kaplumbağayı Kurtaran Cesur Sürücü - Son Dakika
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Kaplumbağayı Kurtaran Cesur Sürücü

Kaplumbağayı Kurtaran Cesur Sürücü
12.06.2026 10:40
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Tekirdağ'da bir sürücü, yolda ilerleyen kaplumbağayı güvenli bir alana taşıyarak tehlikeden kurtardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir sürücü, Malkara Caddesi üzerinde fark ettiği kaplumbağayı ezilme tehlikesinden kurtararak güvenli bir alana taşıdı.

Malkara Caddesi'nde seyir halinde olan Sezer Kıranşal, yolun ortasında ilerlemeye çalışan kaplumbağayı fark edince aracını güvenli bir şekilde durdurdu. Trafiğin yoğun olduğu noktada kaplumbağanın zarar görmemesi için harekete geçen Kıranşal, hayvanı dikkatlice alarak yol kenarındaki güvenli bir alana bıraktı.

Kaplumbağanın güvenli bölgeye bırakılmasının ardından yoluna devam eden Kıranşal'ın bu davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaplumbağayı Kurtaran Cesur Sürücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adem Ozdemir Adem Ozdemir:
    çok güzel bir şey yaptı bu adam valla! böyle insanlar olunca insan yüreği rahatlıyo! kaplumbağada şanslı olmuş ki böyle iyi bir insanla karşılaştı! 0 0 Yanıtla
  • Huriye Cirit Huriye Cirit:
    eskiden böyle şeyler daha sık olurdu ama artık herkes aceleye çalışıyo 0 0 Yanıtla
  • Diana Barut Diana Barut:
    vay be bu da işin neresine gidiyor yani trafikle boğuşurken bi de kaplumbağa kurtarıyoruz ha! ama iyi yürekli adam tabi harcadığı zaman ve yakıta da bakmak lazım 0 0 Yanıtla
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