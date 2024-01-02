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KAR-MEK'te açılan filografi ve dikiş nakış kursuna kadınlar ilgi gösteriyor - Son Dakika
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KAR-MEK'te açılan filografi ve dikiş nakış kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde eğitimlerine devam eden KAR-MEK'teki filografi ve dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlar, yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Filografi ve dikiş nakış kursu öğretmeni Tülay Özer, 'Kartepeli kadınlarımız burada yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra kendi evlerine de ekonomik destek sağlıyorlar. Filografi ve dikiş nakış kursumuzda ortaya çıkan eserler herkesi tarafından çok ilgi görüyor' dedi.

KAR-MEK\'te açılan filografi ve dikiş nakış kursuna kadınlar ilgi gösteriyor
02.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:21
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KAR-MEK'te açılan filografi ve dikiş nakış kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde eğitimlerine devam eden KAR-MEK'teki filografi ve dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlar, yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Filografi ve dikiş nakış kursu öğretmeni Tülay Özer, "Kartepeli kadınlarımız burada yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra kendi evlerine de ekonomik destek sağlıyorlar. Filografi ve dikiş nakış kursumuzda ortaya çıkan eserler herkesi tarafından çok ilgi görüyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Mustafa Kocaman, Sanat, Kültür, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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