Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

21.07.2022 11:06
Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. Maliyeciler ve Yurdoğlu Mahallelerinin ardından yaz konserleri, Günaltay Mahallesi’nde yapıldı.

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. Maliyeciler ve Yurdoğlu Mahallelerinin ardından yaz konserleri, Günaltay Mahallesi'nde yapıldı.

Halk müziği sanatçıları Özlem-Murat Sincer çiftinin ekipleriyle birlikte sahne aldıkları konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserin dinleyicileri arasında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de vardı.

Karabağlar Günaltay Mahallesi Polis Amca Parkındaki konserde Sincer çifti, Pir Sultan'dan Nesimi Çimen'e, Mahsuni Şerif'ten Neşet Ertaş'a uzanan geniş bir yelpazede birbirinden değerli ozanların türkülerini söylediler.  Kimi zaman izleyicileri hüzünlendiren türkü ve ağıtların yanı sıra konser sonuna doğru seslendirilen hareketli parçalarla çok sayıda vatandaş halay çekti.

Başkan Muhittin Selvitopu, Karabağlar halkına böylesi güzel bir gece yaşattıkları için Sincer çiftine teşekkür ederek, Belediye tarafından kendileri adına dikilen fidan sertifikası hediye etti.

Konser, tüm izleyicilerin coşkulu katılımıyla söylenen İzmir Marşıyla sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika

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