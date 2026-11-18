Karabük Başsavcılığı ve Yenice Belediyesi hükümlüler için protokol imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Belediyesi hükümlülerin topluma kazandırılması için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak sosyal hayata uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Belediyesi arasında, hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol çerçevesinde hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılması hedefleniyor. İş birliğiyle hükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılması ve sosyal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Toplumsal fayda ve dayanışmayı esas alan protokolün, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sunması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?