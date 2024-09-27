Karabük Belediyesi\'nden Ücretsiz Mobil İkram Hizmeti

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Karabük Belediyesi'nin ücretsiz mobil ikram aracı, hizmet vermeye başladı. İlk durak olarak Cuma Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan araç, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Karabük Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bugün hizmete başlayan mobil ikram aracımızla, halkımızın günlük hayatına küçük de olsa bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Cuma Pazarı'nda gerçekleştirdiğimiz çorba ikramımızla esnafımızın ve halkımızın gönlünde yer almak bizim için büyük mutluluk. Hizmetlerimiz artarak devam edecek," dedi. - KARABÜK