Karabük Belediyesi Resmi WhatsApp Kanalını Açtı

Karabük Belediyesi, dijital iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekleyerek resmi WhatsApp kanalını hizmete açtı.

Uygulama sayesinde şehirdeki gelişmeler, etkinlikler, teknik duyurular ve belediye hizmetlerine dair güncel bilgiler, doğrudan vatandaşlara ulaştırılacak.

Karabük Belediyesi'nin WhatsApp kanalına "Karabük Belediyesi" kullanıcı adıyla ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, uygulama içerisinden "Güncellemeler > Kanallar > Kanal Bul" adımlarını izleyerek kanala abone olabiliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni uygulama ile ilgili olarak, "İletişim, belediyecilik hizmetlerinin etkili ve güvenilir şekilde ulaşması açısından hayati bir unsurdur. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen konularda, hızlı ve doğru bilgiye ulaşmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla devreye aldığımız resmi WhatsApp kanalımız, kentteki güncel gelişmelerin doğrudan duyurulacağı yeni bir iletişim hattı olacak. Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurarak, hemşehrilerimizle olan bağımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Kamu hizmetlerinin daha erişilebilir, daha hızlı ve doğrudan aktarılması amacıyla geliştirilen bu yeni iletişim kanalı; belediyenin vatandaşla olan etkileşimini güçlendirirken, kurumsal şeffaflığı ve güncel bilgi akışını da destekleyecek. - KARABÜK