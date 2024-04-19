Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı Ozan Özçelik oldu - Son Dakika
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Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı Ozan Özçelik oldu

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği\'nin yeni başkanı Ozan Özçelik oldu

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Ozan Özçelik derneğin yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre 14 oy alan Özçelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneği yönetecek.

19.04.2024 23:15
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Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimle yeni başkan Ozan Özçelik oldu.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan kurulda 2 liste halinde dernek başkanı seçimi yapıldı. 1 oyun geçersiz olduğu seçim sonuçlarına göre 14 oy almayı başaran Ozan Özçelik derneğin yeni başkanı oldu.

Özçelik'in dernek başkanı olduğu yönetim kurulu üyeleri Sabahattin Çorbacı, Serkan Beşevli, Yücel Yalçınkaya ve İsmail Başbuğa'dan oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı Ozan Özçelik oldu - Son Dakika

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