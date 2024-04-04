Karabük\'te Desteklenecek 4 Proje İçin İmza Töreni Gerçekleştirildi

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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2024 Yılı Turizme yönelik Teknik Destek Programı bünyesinde Karabük'ten desteklenecek 4 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz ve yararlanıcı kurum temsilcilerinin katılımıyla teknik destek imza töreni gerçekleştirildi.

Destek programı çerçevesinde 'Eğitim Kenti Karabük'ün Eğitim Mirası' projesi ile 2.Abdülhamid tarafından 1909 yılında Rüştiye olarak yaptırılan Kalealtı İlköğretim Okulu'nun Eğitim Müzesine dönüştürülmesi amaçlanırken 'Yenice Ihlamur Balı AB ile Buluşuyor' projesi ile de ıhlamur balının AB Coğrafi İşaret başvurusuna alınması ve ıhlamur ile ilgili kozmetik ürünlerin üretilmesi, pazarlanması hedefleniyor.

Ayrıca programda yer alan 'Safranbolu Doğa Rotası' projesi ile Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Proje Alanı ve Tıbbi Aromatik Bitki Şehri arasında kalan 7,5 kilometre uzunluğundaki havza üzerinde bir yürüyüş rotasının oluşturulması amaçlanırken 'Mantar Ekoturizmi Danışmanlığı' projesi ile de ekonomik değeri yüksek mantarların tanıtılması, mantar toplama dönemlerinin ve rotalarının belirlenmesi, toplumsal bir katkı sağlamak adına mantar türlerinin tanıtılması, alternatif turizm seçeneği ile mantar eğitimi, mantarlı yemekler ve opsiyonlar oluşturması planlanıyor.

Valilik makamında gerçekleşen imza törenine Vali Mustafa Yavuz'un yanı sıra; Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği adına Mehmet Çetin katıldı.

İmzalanan projelerin hayırlı olmasını dileyen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz, "2024 yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesinde önemli projelere imza attık. Eğitimden sağlığa geniş bir yelpazeyi içeren projelerimizin şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KARABÜK