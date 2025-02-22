Karabük'te Kar Yağışı, Hastalara Yardım Ekipleri Yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük'te Kar Yağışı, Hastalara Yardım Ekipleri Yetişti

Karabük\'te Kar Yağışı, Hastalara Yardım Ekipleri Yetişti

Karabük'te yoğun kar nedeniyle hastalara ulaşan Özel İdare ve Orman İşletme ekipleri yardım etti.

22.02.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye ve ambulansa ulaşmayan hastaların imdadına Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapanması sonrası hasta olan vatandaşların ambulansa ve hastanelere ulaşmasına Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri yardım etti. Özel İdare ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yeni ilçesine bağlı Cihanbey köyü Belen Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi ekipler tarafından Şirinköy merkezde bulunan ambulansa yetiştirildi.

Ekipler ayrıca Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişiyi de Yenice Devlet Hastanesine yetiştirdi. İl Özel İdare ekipleri, Eflani ilçesi Seferler köyünde yolda kalan vatandaşları ekip aracına alarak köylerine ulaştırdı.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Yamaç köyünde rahatsızlanan Durmuş Kocabaş'ı ekip aracıyla Yenice Devlet Hastanesine götürdü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Kar Yağışı, Hastalara Yardım Ekipleri Yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Kar Yağışı, Hastalara Yardım Ekipleri Yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.