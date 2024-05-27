Karabük'te otizmli öğrenciler el sanatları ve müzik kurslarında sosyalleşiyor - Son Dakika
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Yerel

Karabük'te otizmli öğrenciler el sanatları ve müzik kurslarında sosyalleşiyor

Karabük\'te otizmli öğrenciler el sanatları ve müzik kurslarında sosyalleşiyor

Karabük'te özel eğitim bireyler için açılan el sanatları, resim ve müzik kurslarına katılan otizmli öğrenciler, yeteneklerini geliştirirken sosyalleşme imkanı da buluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kursu ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Akbaş, öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlandığını belirtti.

27.05.2024 16:07
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Karabük'te el sanatları, resim ve müzik kurslarında bire bir eğitim alan otizmli öğrenciler, yeteneklerini keşfedip geliştirmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından örgün eğitim dışına çıkan özel eğitim bireyler için açılan kursu ziyaret etti.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Kabadayı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Akbaş, otizmli kursiyerler ve kurs öğretmenleri ile bir süre sohbet ederek yaptıkları etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Veliler ile de sohbet eden Akbaş, hayat boyu öğrencilerin yanında olacaklarını ve her türlü desteğin verileceğini dile getirdi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Akbaş, "Örgün eğitim dışına çıkan Özel Eğitim öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından açılan sosyal, kültürel, sportif ve beceri kazandırma kurslarına katılarak öğrenme sürecinin yaşam boyu sürdürülmesi gerektiği gerçeğine örnek oluyorlar. Orta ve ağır düzeyde otizmli öğrencilerimiz için Üniversite Sosyal Yaşam Merkezinde ve Mehmet Mescier Uygulama Okulumuzda günlük yaşam becerilerini daha da artırmak için el sanatları, resim ve dekoratif ahşap süsleme gibi kurslarımız açılmaktadır. Kursiyer ve velilerimizin rağbet gösterdiği kurslarımıza Üniversite Sosyal Yaşam Merkezinde 6, Mehmet Mescier Uygulama Okulumuzda 12 olmak üzere toplamda 18 özel kursiyerimiz kurslarına devam etmektedir" dedi.

Öğrencilere kursa devam ettikleri süre boyunca ücretsiz özel servis aracı tahsis edildiğini belirten Akbaş, "Sevgi engel tanımaz" şiarıyla eğitim ailesinin tüm üyeleri ile özel öğrencilerinin ihtiyaçlarına en iyi cevabı vermek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te otizmli öğrenciler el sanatları ve müzik kurslarında sosyalleşiyor - Son Dakika

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