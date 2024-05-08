Karabük'te Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor Projesi Açıldı - Son Dakika
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Karabük'te Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor Projesi Açıldı

Karabük\'te Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor Projesi Açıldı

Karabük'te çiftçilerin ve üreticilerin gelir seviyesini artıracak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor (TABİAT) projesinin açılış lansmanı yapıldı. Proje kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve markalaştırılması hedefleniyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, tarım arazilerinin kısıtlı olduğunu belirterek, tıbbi aromatik bitkilerin katma değeri yüksek ürünler olduğunu vurguladı. Proje ile çiftçilerin ve üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve turizm sektörüyle ilişkilendirilmesi planlanıyor.

08.05.2024 14:15  Güncelleme: 14:29
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Karabük'te çiftçilerin ve üreticilerin gelir seviyesini artıracak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor (TABİAT) projesinin açılış lansmanı yapıldı.

Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor (TABİAT) projesinin açılış lansmanı 100. Yıl Kültür Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'ün yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Geriye kalan yüzde 26'lık kısmın sadece 17'sinde tarım yapılabildiğini ifade eden Yavuz, "Bizim binlerce dönüm arazide, yüzlerce dönüm arazide tarım yapma şansına sahip değiliz. O zaman ne yapmamız lazım? Arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim biraz daha katma değeri yüksek, ticari değeri yüksek, dar alanlarda yetiştirdiğimiz zaman çiftçimize gelir getirebilecek olan ürünleri yönelmemiz lazım" dedi.

"Üreticilerimizin gelir seviyesini arttırabiliriz"

Karabük coğrafyasının ve ikliminin en uygun olanının tıbbi aromatik bitkiler olduğunun altını çizen Yavuz, "O zaman biz bu tarım arazisi olarak kısıtlı coğrafyada da toprakta katma değeri yüksek, tıbbi aromatik bitkileri yetiştirdiğimiz zaman hem tıpta hem kozmetikte hem gıda da açıkçası kullanılan ürünlerde katma değeri düşen ürünlerle birlikte biz çiftçilerimizin ve üreticilerimizin gelir seviyesini arttırabiliriz" diye konuştu.

Tıbbi aromatik bitkilerle TABİAT Karabük markası altında bir yolculuğun beklenildiğini anlatan Yavuz, "Valiliğimizden, müdürlüklerimize, kaymakamlıklarımıza, ticaret odalarımıza, muhtarlarımıza, ziraat odalarımıza, çiftçilerimize kadar bu ürünleri markalaştırmamız lazım. Aynı zamanda turizm sektörüyle de ilişkiler kurmamız lazım. Yetiştireceğimiz ürünlerin hasat şenlikleriyle, turizm sektörün yakışır bir şekilde paketleyerek, bu ürünlerimizi açıkça satışa koyarak turizmle birlikte de ilişkilendirip tıbbi aromatik bilgilerimizi turizm sektörüyle iç içe geçirip hasat ve diğer faaliyetlere bu şehrin turizmi ile birlikte düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından proje tanıtım sunumu yapıldı.

Vali Yavuz'un çiftçilere tohum ve fidan dağıtımı yapmasıyla program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Mustafa Yavuz, Karabük, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor Projesi Açıldı - Son Dakika

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