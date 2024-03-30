Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Çerkeş sınırında meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret ederek son durumlar hakkında bilgi aldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan polis memurları Dursun Gündüz ve Bahattin Karaca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar hastaneye gelerek yaralı polislerin durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Daha sonra polis memurlarından Gündüz ile görüşen Yavuz ve Taşolar kazanın nasıl meydana geldiğine dair bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, "Bu sabah saatlerinde Karabük, Çankırı, Samsun kara yolumuzdaki güzergahta bir trafik kazası meydana geldi. Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. 4 yaralımız var. Yaralılarımızdan 2'si ambulans ekiplerimiz tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şuanda arkadaşlarımız gerekli tedavileri uyguluyorlar. Dursun arkadaşımızın, polis memurumuzun durumu çok şükür iyi. Kendileriyle az önce konuştuk. Bahattin polis memurumuzun da şuanda tedavisi devam ediyor. Arkadaşlarımıza ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah polis memurlarımızı Allah evlatlarına ve ailelerine bağışlar. Onun dışında diğer yaralıların tedavileri de devam ediyor" dedi.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine sabırlar dileyen Yavuz, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. İki polis memurumuz da bizlere emanet. Burada şu anda tedavileri devam ediyor. Hastanemizde arkadaşlar seferber oldular. İnşallah kısa sürede onları da sağlıklarına kavuştururuz. Ailelerinin, evlatlarının yanlarına göndeririz. Dursun polis memurumuzun durumunda tehdit bir konu yok. Şuanda onun bilinci açık. Kendisiyle de zaten sohbet ettik. Fakat Bahattin polis memurumuzun şuanda burada operasyonu devam ediyor. Arkadaşlarımız tedavisine uyguluyorlar. Eğer buradaki imkanlar içerisinde gerekli görülürse sevk olabilir" diye konuştu. - KARABÜK
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