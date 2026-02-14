Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş'e yöresel kıyafetli destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş'e yöresel kıyafetli destek

Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş\'e yöresel kıyafetli destek
14.02.2026 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Eflanili kadınlar yöresel kıyafetleriyle katıldıkları programda, sosyal medyada kıyafetleri üzerinden eleştirilen Zeynep Güneş'e destek verdi.

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Eflanili kadınlar yöresel kıyafetleriyle katıldıkları programda, sosyal medyada kıyafetleri üzerinden eleştirilen Zeynep Güneş'e destek verdi.

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilat mensuplarının talep ve önerileri dinlendi.

Toplantıya AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın yanı sıra Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, önceki dönem milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları katıldı.

Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Eflanili kadınların yöresel kıyafetleriyle programa katılması oldu. Beyaz tülbent çemberleri ve şalvarlarıyla salonda yer alan kadınlar, yöresel kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Zeynep Güneş'e destek mesajı verdi.

Programda konuşan İl Başkanı Salt, AK Parti kadrolarının dava bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Milletin emanetini taşıdıklarını ifade eden Salt, Karabük'ü daha yaşanabilir ve müreffeh bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Yürüdükleri yolun makam yolu değil millet yolu olduğunu dile getiren Salt, bu yolun liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen eser ve hizmetlerin güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu vurgulayan Salt, Karabük teşkilatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Salt, konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür ederken, Eflanili kadınlara da hitap ederek desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Toplantıda milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Belediye Başkanı Çetinkaya da teşkilat mensuplarının istek, talep ve önerilerini dinledi. Yerel hizmetler ve devam eden çalışmaların ele alındığı toplantının, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

AK Parti, Karabük, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş'e yöresel kıyafetli destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:56:29. #7.11#
SON DAKİKA: Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş'e yöresel kıyafetli destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.