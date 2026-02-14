Karabüklü kadınlardan Başkan Güneş\'e yöresel kıyafetli destek

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Eflanili kadınlar yöresel kıyafetleriyle katıldıkları programda, sosyal medyada kıyafetleri üzerinden eleştirilen Zeynep Güneş'e destek verdi.

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilat mensuplarının talep ve önerileri dinlendi.

Toplantıya AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın yanı sıra Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, önceki dönem milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları katıldı.

Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Eflanili kadınların yöresel kıyafetleriyle programa katılması oldu. Beyaz tülbent çemberleri ve şalvarlarıyla salonda yer alan kadınlar, yöresel kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Zeynep Güneş'e destek mesajı verdi.

Programda konuşan İl Başkanı Salt, AK Parti kadrolarının dava bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Milletin emanetini taşıdıklarını ifade eden Salt, Karabük'ü daha yaşanabilir ve müreffeh bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Yürüdükleri yolun makam yolu değil millet yolu olduğunu dile getiren Salt, bu yolun liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen eser ve hizmetlerin güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu vurgulayan Salt, Karabük teşkilatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Salt, konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür ederken, Eflanili kadınlara da hitap ederek desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Toplantıda milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Belediye Başkanı Çetinkaya da teşkilat mensuplarının istek, talep ve önerilerini dinledi. Yerel hizmetler ve devam eden çalışmaların ele alındığı toplantının, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARABÜK