Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu
06.08.2025 16:18  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafların taleplerini dinleyen Karabatı, Karacabey'in gelişmesi için projelere başlayacaklarını duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkla iç içe yönetim anlayışı doğrultusunda sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Karabatı, esnafın talep ve önerilerini ilk ağızdan dinledi. Karabatı, "Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Karacabey'in her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkla temasını güçlendirmeye devam ediyor. Esnaf buluşmaları kapsamında bu kez Karacabey Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Karabatı, sabah kahvaltısında sanayi bölgesindeki sorunları ve beklentileri masaya yatırdı.

Sanayi esnaflarından Ayhan Kınalı'nındükkanında gerçekleşen kahvaltı programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Başkan Karabatı'nın yanı sıra; AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın, İlyas Aksoy ve Ömer Galip Pınar, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı, siyasiler, belediye birim müdürleri ve sanayi esnafları katıldı.

"Projelere bir bir start vereceğiz"

Oldukça samimi bir havada geçen buluşmada konuşan Başkan Fatih Karabatı, seçim sürecinde halka verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi biz yapacağız, takdir halkımızındır. İlçemizde ne yapılacaksa, bunu halkımıza danışarak yapıyoruz. Görüş almadan, istişare etmeden adım atmadık, atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın dönemde Karacabey'in çehresini değiştirecek projelere başlayacaklarını müjdeleyen Karabatı, yeri geldiğinde hepsinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Karabatı, özellikle yeni yaşam alanları, sosyal tesisler ve çevre düzenlemeleri gibi yatırımlarla ilçenin daha yaşanabilir hale geleceğini dile getirdi.

"Karacabey'de sosyal ve kültürel yaşam hareketlendi"

Göreve geldikleri günden bu yana Karacabey'de sosyal ve kültürel hayatın ciddi anlamda canlandığını belirten Karabatı, "Atatürk Kültür Parkı'nı yeniden cazibe merkezi haline getirdik. Turizm bölgemiz Yeniköy'de de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Karacabey'in her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. İktidarın desteğini de arkamıza alarak ilçemizi çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Sanayi esnafından yol ve güvenlik talepleri

Toplantıda söz alan sanayi esnafları da Başkan Karabatı'ya gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti. Esnaflar, sanayi bölgesindeki bazı noktalara hız kesici, asfaltlama ve güvenlik kameraları talebinde bulundu. Talepleri not alan Karabatı, ilgili müdürlüklere konuyla ilgili talimat verdi. Esnaflar, Karabatı'ya duydukları güveni de dile getirerek, "Başkanımıza inanıyoruz. Karacabey'e değer katacağına yürekten inanıyoruz." sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Fatih Karabatı, Karacabey, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Kumluca’da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave Kumluca'da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
DMM, “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği“ iddiasını yalanladı DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Beykoz’da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı Beykoz'da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı

14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
13:38
Kumluca’da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave
Kumluca'da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave
21:50
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
21:11
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
20:45
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
20:43
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
20:40
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
20:29
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
20:19
Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
20:03
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
19:49
Beyaz Saray çatısına çıkan Trump’tan ’nükleer füze inşa edeceğiz’ çıkışı
Beyaz Saray çatısına çıkan Trump'tan 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı
19:48
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 16:21:40. #7.13#
SON DAKİKA: Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.