Karacabey Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkla iç içe yönetim anlayışı doğrultusunda sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Karabatı, esnafın talep ve önerilerini ilk ağızdan dinledi. Karabatı, "Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Karacabey'in her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkla temasını güçlendirmeye devam ediyor. Esnaf buluşmaları kapsamında bu kez Karacabey Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Karabatı, sabah kahvaltısında sanayi bölgesindeki sorunları ve beklentileri masaya yatırdı.

Sanayi esnaflarından Ayhan Kınalı'nındükkanında gerçekleşen kahvaltı programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Başkan Karabatı'nın yanı sıra; AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın, İlyas Aksoy ve Ömer Galip Pınar, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı, siyasiler, belediye birim müdürleri ve sanayi esnafları katıldı.

"Projelere bir bir start vereceğiz"

Oldukça samimi bir havada geçen buluşmada konuşan Başkan Fatih Karabatı, seçim sürecinde halka verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi biz yapacağız, takdir halkımızındır. İlçemizde ne yapılacaksa, bunu halkımıza danışarak yapıyoruz. Görüş almadan, istişare etmeden adım atmadık, atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın dönemde Karacabey'in çehresini değiştirecek projelere başlayacaklarını müjdeleyen Karabatı, yeri geldiğinde hepsinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Karabatı, özellikle yeni yaşam alanları, sosyal tesisler ve çevre düzenlemeleri gibi yatırımlarla ilçenin daha yaşanabilir hale geleceğini dile getirdi.

"Karacabey'de sosyal ve kültürel yaşam hareketlendi"

Göreve geldikleri günden bu yana Karacabey'de sosyal ve kültürel hayatın ciddi anlamda canlandığını belirten Karabatı, "Atatürk Kültür Parkı'nı yeniden cazibe merkezi haline getirdik. Turizm bölgemiz Yeniköy'de de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Karacabey'in her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. İktidarın desteğini de arkamıza alarak ilçemizi çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Sanayi esnafından yol ve güvenlik talepleri

Toplantıda söz alan sanayi esnafları da Başkan Karabatı'ya gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti. Esnaflar, sanayi bölgesindeki bazı noktalara hız kesici, asfaltlama ve güvenlik kameraları talebinde bulundu. Talepleri not alan Karabatı, ilgili müdürlüklere konuyla ilgili talimat verdi. Esnaflar, Karabatı'ya duydukları güveni de dile getirerek, "Başkanımıza inanıyoruz. Karacabey'e değer katacağına yürekten inanıyoruz." sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti. - BURSA