Karacabey Belediyesi Kırsal Mahallelerde Hizmet Atağına Devam Ediyor - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi Kırsal Mahallelerde Hizmet Atağına Devam Ediyor

Karacabey Belediyesi Kırsal Mahallelerde Hizmet Atağına Devam Ediyor
30.07.2025 13:23  Güncelleme: 13:25
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Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ederek birçok alanda hizmet sunuyor. Başkan Fatih Karabatı, her köyün talebinin önemli olduğunu vurguladı ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Karacabey Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek boya-badana, tadilat, metal işleri, elektrik arıza, su tesisat arızaları, aydınlatma ve sosyal alan düzenlemeleri gibi çok yönlü hizmetleri hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Her köyümüzün talebi bizim için kıymetli. Hizmetlerimizi imkanlar dahilinde artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmet atağına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Özellikle son dönemde köylerden gelen talepleri öncelikli gündem maddeleri arasına alan belediye, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ekip ve imkanları doğrultusunda çok sayıda hizmeti vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ekipleri tarafından kırsal mahallelerde kamuya ait binalarda boya-badana ve tadilat işlemlerinin yanı sıra sundurma, paravan yapımı gibi çeşitli ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Kimi mahallelerde okul, camii, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarının bakım onarımları yapılırken, kimi bölgelerde ise sosyal alanların daha kullanışlı hale getirilmesi adına düzenlemeler hayata geçirildi. Söz konusu hizmetlerin, mahalle muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiği ve önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kırsal mahallelere yönelik hizmetleri belediye politikalarının merkezine aldıklarını vurguladı. Başkan Karabatı, "İlçemizin 85 mahallesinden 64'ü kırsal yerleşimlerden oluşuyor. Dolayısıyla bu bölgelerimiz bizim için sadece sorumluluk değil, aynı zamanda aidiyet meselesidir. İmkanlarımız ölçüsünde her köyümüzün talebine karşılık vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirmek ve özellikle çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi ortamlar sunmak adına hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinlerinden gelen memnuniyet geri dönüşlerinin yapılan çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini belirten Karabatı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik hizmet programının, mahallelerin ihtiyaç sırasına göre planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi Kırsal Mahallelerde Hizmet Atağına Devam Ediyor - Son Dakika

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