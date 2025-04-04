Karacasu Belediyesi Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Karacasu Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenlemeleri, yol ve kaldırım bakım ve onarımı ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Karacasu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında temizlik, çevre düzenleme, yol ve kaldırım bakım ve onarımı, ağaç budama ve bakım çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına ilçenin dört bir köşesinde çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ilçe genelinde hem görsel hem de çevresel olarak değişimler sağlıyor. Karacasu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimiz, ilçemiz genelinde; temizlik, çevre düzenleme, ağaç budama ve bakım çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi. - AYDIN