Karacasu Belediyesi Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Karacasu Belediyesi Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Karacasu Belediyesi Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Karacasu Belediyesi, ilçe genelinde temizlik, çevre düzenleme, yol ve kaldırım bakım onarımı gibi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler, halkın daha yaşanabilir bir ortamda hayat sürmesi için ilçenin dört bir yanında destek veriyor.

04.04.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
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Karacasu Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenlemeleri, yol ve kaldırım bakım ve onarımı ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Karacasu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında temizlik, çevre düzenleme, yol ve kaldırım bakım ve onarımı, ağaç budama ve bakım çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına ilçenin dört bir köşesinde çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ilçe genelinde hem görsel hem de çevresel olarak değişimler sağlıyor. Karacasu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimiz, ilçemiz genelinde; temizlik, çevre düzenleme, ağaç budama ve bakım çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu Belediyesi Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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