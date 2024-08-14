Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Kadına Karşı Şiddet Bilgilendirme Kampanyası - Son Dakika
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Kadına Karşı Şiddet Bilgilendirme Kampanyası

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Kadına Karşı Şiddet Bilgilendirme Kampanyası

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme kampanyası kapsamında pazarcı esnaflarına ve pazar yerindeki vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

14.08.2024 10:50
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme kampanyası kapsamında pazarcı esnaflarına ve pazar yerindeki vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Toplumda kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve Kadına Destek Uygulaması gibi önleyici mekanizmaların kullanımını teşvik etmek için yurt genelinde çalışmalar sürüyor. Karacasu ilçesinde de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar da şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme çalışması için emniyet ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, 3-sayfa, KADES, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Kadına Karşı Şiddet Bilgilendirme Kampanyası - Son Dakika

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