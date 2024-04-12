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Karadenizlinin kutlaması için kemençe sesi olsun yeter

GİRESUN - Karadenizlinin el ele tutuşup horon oynaması için kemençe sesinin olması yeterli.

Karadenizlinin kutlama yapıp eğlenmesi için kemençe değil, kemençenin sesinin olması yeterli denilecek görüntüler Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Düzköy köyünde yaşandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Düzköy köyünde kadınların yöresel kıyafetleriyle, kadınlı -erkekli el ele tutuşup müzik çalarla kemençe çalıp, horon oynayarak bayram kutlaması yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu bayram kutlaması ise büyük ilgi gördü.

Bir tarafta müzik çalarda kemençe çalınırken, Mehmet Yılmaz ise, eline aldığı odun parçalarıyla horon oynayanların ortasında kemençe çalar gibi yapıp bahşiş topladı. Sosyal medyada yaşanan bu görüntüler ise büyük ilgi gördü.