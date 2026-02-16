Karagöl ÇED Süreci Yeniden Başladı

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - S.K.Y. Petrol Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. orman varlığı ile bilinen Karagöl Tabiat Parkı çevresinde "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" açmak için mahkemelerin verdiği "iptal" kararlarının ardından yeniden ÇED sürecini başlattı.

S.K.Y. Petrol Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İzmir'in Menemen ilçesi Kır Mahallesi mevkisinde "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi için 7. kez ÇED sürecini başlatıldı.

İzmir'in orman varlığı ve doğa turizmiyle bilinen Menemen ve Karşıyaka ilçesi sınırlarında kalan Yamanlar Dağı üzerinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı çevresinde hayata geçirilmek istenen maden ocağı projesi için daha önce verilen "ÇED gerekli değil" kararları mahkeme kararlarıyla iptal edilmişti.

İptal kararlarına gerekçe olarak ise proje sahasının Değirmendere Barajının orta ve uzun mesafe koruma alanında bulunmasından dolayı barajın olumsuz etkileneceği, proje bölgesinin orman sınırları içerisinde ve yangına hassas bölgede olması ile proje alanı çevresinde Karagöl Tabiat Parkı ve Yamanlar Dağı Tabiat Parkı ile çok sayıda mesire yeri, doğa yürüyüş parkurları bulunduğu ve bunların yoğun ve nitelikli orman varlığının bulunması gösterilmişti.

Bakanlık ÇED süreçlerini iptal etmişti

Mahkeme kararlarına rağmen şirketin ÇED alanı üzerinde yaptığı değişikliklerle başlattığı birden fazla ÇED süreci ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "alınan önlemlerin proje etki alanında oluşması muhtemel riskleri ortadan kaldırmayacağı ve bu gerekçeleri geçersiz kılan bir rapor veya belge sunulmaması" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Projeye ilişkin hazırlanan önceki bilirkişi raporlarında, bölgenin bütüncül ekosistem yapısına sahip olduğu ve madencilik faaliyetlerinin geri döndürülemez çevresel etkiler yaratabileceği ifade edilmişti.

Yeni ÇED süreci başlatıldı

Şirket 2017 yılından bu yana projeye ilişkin verilen iptal kararlarının ardından yeniden ÇED sürecini başlattı.

Proje kapsamında toplam 40,69 hektar olan ruhsat sahasının 10,75 hektarı ÇED alanı olarak belirlenirken ocağın yıllık kapasitesinin ise 750 bin ton olması öngörüldü.

Projeye ilişkin hazırlanan raporda, ocak alanının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ise; K18d3 paftasında "Orman Arazi" olarak belirtilen alanlarda yer aldığı bilgisine yer verildi. Raporda ocağın "patlatma yöntemiyle" çalıştırılacağı belirtildi.

Raporda ayrıca, proje sahasına en yakın duyarlı yapının ise sahanın yaklaşık 110 metre günaydoğusunda yer alan Kır Mahallesi'ne bağlı hane olduğu ifade edildi.