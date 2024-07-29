Karaman'da Kumru Kuşları Oto Tamirci Dükkanında Yavrularını Büyütüyor

Yerel

Karaman'da bir çift kumru kuşu, yuvalarını yaptıkları oto tamirci dükkanında 2 yıldır yavrularını büyütüyor.

Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanının içerisine kırık camdan girerek lambanın üzerine yuva yapan kumru kuşu müşterilerin ilgisini çekiyor. İş yeri sahibi ve çalışanları da maskotları haline gelen kumru ve yavrularına gözü gibi bakıyor.

"2 senedir bizimle yaşıyor"

Oto tamirci dükkanında çalışan Mustafa Bozkurt, "Dükkana girdiğini ilk önce fark edemedik. Camımızda kırık vardı oradan içeriye girmiş ve 2 senedir bizimle yaşıyor. Yuva yaptıktan sonra 6 tane yavrusu oldu. Kırılan camı kapattık daha sonra akşam dükkanın içinde fark ettik ki kuş dükkanın içinde dönmeye başladı. Kuşun dışarı çıkamadığını fark ettik camı tekrar kırdık ve şimdi o camdan girip çıkıyorlar" diye konuştu.

"Gelen müşteriler kuşları görünce hayret ediyorlar"

Kuşları beslemeyi ihmal etmediklerini de anlatan Bozkurt, "Arada sırada yuvasını dükkanın içerisinde başka yerlere taşıyor. Kuşlarla beraber yaşayıp gidiyoruz. Bir veteriner müşterimiz kapının önüne yem atın oradan alıp yer demişti. Biz de yemi atıyoruz ve oradan yemlerini yiyorlar. Gelen müşteriler kuşları görünce hayret ediyorlar" dedi. - KARAMAN