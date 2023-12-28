Karaman\'da Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü Yürüyüşü düzenlendi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yıldönümü münasebetiyle Sarıveliler Kaymakamlığı tarafında organize edilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde başlayan yürüyüş Anıt Alanında son buldu. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ile program sona erdi.

Programa, Kaymakam Merve Gülsüm Kütük, Belediye Başkanı Mehmet İlgün, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KARAMAN