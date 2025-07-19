Karasu\'da Kaçak Elektrik Denetimi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik yapılan denetimlerde usulsüz çekilen hatlar kesildi, sorumlulara para cezası uygulandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve SEDAŞ ekipleri, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Yalı Mahallesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bölgelere müdahale edildi. Elektrik tellerinden usulsüz biçimde çekilen hatlar tespit edilerek kesildi. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uygulanırken, yetkililer benzer uygulamaların ilçe genelinde süreceğini bildirdi. Vatandaşlara da elektrik kullanımında yasal sınırlar dışına çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - SAKARYA