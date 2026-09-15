Kars'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan'a şed bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan'a şed bağlandı

Kars\'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan\'a şed bağlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 39'uncu Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkarların katıldığı programla kutlandı. Programda ilin çırağı, kalfası ve ahisi ödüllendirilirken yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'a şedini Kars Valisi Ziya Polat bağladı.

Kars'ta 39'uncu Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkarların buluştuğu programla kutlandı.

Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, güven, kardeşlik, dayanışma, alın teri ve helal kazanç vurgulanırken, yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'a şedi Kars Valisi Ziya Polat tarafından bağlandı.

14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında kutlanan 39'uncu Ahilik Haftası dolayısıyla Kars'ta düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Ticaret İl Müdürü Bilal Taş,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, S.S. Kars Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şentürk Özyılmaz, Kars Radyo-TV ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oruç Tekçiler, daire müdürleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Programda Ahilik teşkilatının tarihsel geçmişi ve Anadolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatındaki yeri anlatılırken, Ahilik geleneğinin günümüzde de esnaf ve sanatkarlara yol gösteren önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Ahilik anlayışının yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret olmadığına dikkat çekilen programda, esnafın müşterisine karşı dürüst olması, yaptığı işin hakkını vermesi, helal kazanç elde etmesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunması ve mesleğini gelecek nesillere aktarması gibi değerlerin önemi ön plana çıkarıldı.

Kars'ın çırağı, kalfası ve ahisi ödüllendirildi

Ahilik Haftası kapsamında mesleki başarıları ve örnek çalışmalarıyla öne çıkan isimler de unutulmadı.

Programda ilin çırağı Nisa Nur Yıldırım, ilin kalfası Berkay Sabrioğlu ve ilin ahisi Tayyar Kaplan için özel tören düzenlendi. Törende çırağın, kalfanın ve ahinin kuşakları bağlanarak kendilerine plaketleri takdim edildi.

Yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'ın şedini ise Kars Valisi Ziya Polat bağladı. Şed bağlama töreni, Ahilik geleneğinin günümüzde yaşatılması açısından programın en anlamlı bölümlerinden biri oldu.

Ahilik geleneğinde şed bağlanması, ustalık ve mesleki yeterliliğin yanı sıra ahlak, dürüstlük, meslek disiplini ve topluma karşı sorumluluk anlayışının da sembolü olarak değerlendiriliyor.

"Ahilik, geçmişten geleceğe uzanan bir değer"

Kars'ta düzenlenen programda, Ahilik kültürünün yüzyıllardır Anadolu'da esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı güçlendirdiği, mesleki eğitimin yanında güzel ahlakı da esas aldığı ifade edildi.

Esnaf ve sanatkarların toplumun ekonomik hayatının önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Ahilik geleneğinin günümüz ticaret hayatında da yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda ayrıca gençlerin meslek sahibi olmalarının ve usta-çırak kültürünün devam ettirilmesinin, geleneksel mesleklerin geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kars'ta 39'uncu Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen program, yılın çırağı, kalfası ve ahisinin ödüllendirilmesi ve şed bağlama töreninin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İHA

Ahilik Haftası, Kars Valiliği, Kültür Sanat, Ziya Polat, Ekonomi, Kültür, Güncel, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan'a şed bağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
15:07
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı 4 maçta tam 24 tane
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan'a şed bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement