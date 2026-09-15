Kars\'ta 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahisi Tayyar Kaplan\'a şed bağlandı

Kars'ta 39'uncu Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkarların buluştuğu programla kutlandı.

Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, güven, kardeşlik, dayanışma, alın teri ve helal kazanç vurgulanırken, yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'a şedi Kars Valisi Ziya Polat tarafından bağlandı.

14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında kutlanan 39'uncu Ahilik Haftası dolayısıyla Kars'ta düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Ticaret İl Müdürü Bilal Taş,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, S.S. Kars Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şentürk Özyılmaz, Kars Radyo-TV ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oruç Tekçiler, daire müdürleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Programda Ahilik teşkilatının tarihsel geçmişi ve Anadolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatındaki yeri anlatılırken, Ahilik geleneğinin günümüzde de esnaf ve sanatkarlara yol gösteren önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Ahilik anlayışının yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret olmadığına dikkat çekilen programda, esnafın müşterisine karşı dürüst olması, yaptığı işin hakkını vermesi, helal kazanç elde etmesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunması ve mesleğini gelecek nesillere aktarması gibi değerlerin önemi ön plana çıkarıldı.

Kars'ın çırağı, kalfası ve ahisi ödüllendirildi

Ahilik Haftası kapsamında mesleki başarıları ve örnek çalışmalarıyla öne çıkan isimler de unutulmadı.

Programda ilin çırağı Nisa Nur Yıldırım, ilin kalfası Berkay Sabrioğlu ve ilin ahisi Tayyar Kaplan için özel tören düzenlendi. Törende çırağın, kalfanın ve ahinin kuşakları bağlanarak kendilerine plaketleri takdim edildi.

Yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'ın şedini ise Kars Valisi Ziya Polat bağladı. Şed bağlama töreni, Ahilik geleneğinin günümüzde yaşatılması açısından programın en anlamlı bölümlerinden biri oldu.

Ahilik geleneğinde şed bağlanması, ustalık ve mesleki yeterliliğin yanı sıra ahlak, dürüstlük, meslek disiplini ve topluma karşı sorumluluk anlayışının da sembolü olarak değerlendiriliyor.

"Ahilik, geçmişten geleceğe uzanan bir değer"

Kars'ta düzenlenen programda, Ahilik kültürünün yüzyıllardır Anadolu'da esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı güçlendirdiği, mesleki eğitimin yanında güzel ahlakı da esas aldığı ifade edildi.

Esnaf ve sanatkarların toplumun ekonomik hayatının önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Ahilik geleneğinin günümüz ticaret hayatında da yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda ayrıca gençlerin meslek sahibi olmalarının ve usta-çırak kültürünün devam ettirilmesinin, geleneksel mesleklerin geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kars'ta 39'uncu Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen program, yılın çırağı, kalfası ve ahisinin ödüllendirilmesi ve şed bağlama töreninin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.