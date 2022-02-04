Kars'ta bahar havası yaşanıyor - Son Dakika

Kars'ta kışın ortasında bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 5 derece olduğunu kentte, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Kars'ta sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar sokaklara akın etti. Kars Kalesi'nin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar burada bahardan kalma havanın tadını çıkarttı. Arkadaşlarıyla birlikte tarihi bölgede gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.

Havaların sıcak gittiğini ifade eden vatandaşlar, "Normal şartlarda Kars'ta eksi 15 derece soğuk olması gerekiyor. Ama Şubat ayında Kars'ta bahar havasını yaşıyoruz. Şuanda 5 derece sıcaklık var. Herkes kendisini dışarıya atmış. Bizde gezdik, dolaştık, güneşin tadını çıkarttık" dediler.

Sıcak havanın tadını çıkartmak için caddelere ve parklara akın eden vatandaşlar, kış ayında baharı yaşamanın tadını çıkarıyor. Kars'ta sıcak havanın önümüzdeki günlerde yerini kar yağışına bırakması gerekiyor.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, gündüz ise 5 derece olarak ölçüldü. - KARS