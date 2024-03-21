Kars\'ta Nevruz Bayramı Coşkusu

Kars'ta 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılanlar yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşinin etrafında halay çekti.
Kars Valiliği'nce Bedesten Bölgesi'nde Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kafkas Kartalları Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Dinletisi, Örs Dövme, Yumurta Tokuşturma, Nevruz Ateşi ve Yedi Levin gibi etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, Nevruz ateşini ise Vali Ziya Polat ile AK Parti Milletvekili Adem Çalkın birlikte yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin etrafında etkinliğe katılanlar protokol ile birlikte halay çekerek oynadı.
Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Burada baharın temsilcisi, cemrenin toprağa düştüğü, nasip olursa bereketin geldiği günün adı Nevruz, inşallah baharımız, yazımız bereketli olur. Kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha çok pekiştiği bir yıla vesile olur diyor, tüm hemşehrilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Bizim özümüz, bize ait bayramı Nevruz Bayramını kutluyoruz. Baharın coşkusunu yüreklerde hissetmek, doğada hissetmek birlik ve beraberlik içerisinde Serhat Kars'ımızda Nevruzu kutluyoruz. Kutlamaya da her yıl daha büyük coşkuyla devam edeceğiz" diye konuştu.
Nevruz Bayramı etkinlikleri türküler ve halaylar eşliğinde devam etti. Etkinlikler daha sonra sona erdi. - KARS
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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