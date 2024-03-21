Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu

Kars\'ta Nevruz Bayramı Coşkusu

Kars Valiliği tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliği, coşkuyla kutlandı. Katılımcılar yumurta tokuşturdu ve Nevruz ateşinin etrafında halay çekti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Vali Ziya Polat tarafından yakılan Nevruz ateşi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlikler türküler ve halaylar eşliğinde devam etti.

21.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılanlar yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

Kars Valiliği'nce Bedesten Bölgesi'nde Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kafkas Kartalları Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Dinletisi, Örs Dövme, Yumurta Tokuşturma, Nevruz Ateşi ve Yedi Levin gibi etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, Nevruz ateşini ise Vali Ziya Polat ile AK Parti Milletvekili Adem Çalkın birlikte yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin etrafında etkinliğe katılanlar protokol ile birlikte halay çekerek oynadı.

Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Burada baharın temsilcisi, cemrenin toprağa düştüğü, nasip olursa bereketin geldiği günün adı Nevruz, inşallah baharımız, yazımız bereketli olur. Kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha çok pekiştiği bir yıla vesile olur diyor, tüm hemşehrilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Bizim özümüz, bize ait bayramı Nevruz Bayramını kutluyoruz. Baharın coşkusunu yüreklerde hissetmek, doğada hissetmek birlik ve beraberlik içerisinde Serhat Kars'ımızda Nevruzu kutluyoruz. Kutlamaya da her yıl daha büyük coşkuyla devam edeceğiz" diye konuştu.

Nevruz Bayramı etkinlikleri türküler ve halaylar eşliğinde devam etti. Etkinlikler daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Kars Valiliği, Milletvekili, Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:20 Eğitimde yeni dönem Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek Eğitimde yeni dönem! Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:39 Trabzon Barosu Üyeleri, Tutuklanan Taraftarlar İçin Sessiz Protesto Gerçekleştirdi Trabzon Barosu Üyeleri, Tutuklanan Taraftarlar İçin Sessiz Protesto Gerçekleştirdi
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:57 Esenyurt’ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı Esenyurt'ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı
11:47 ABD Dışişleri Bakanı: Gazze’de ateşkes anlaşması çok mümkün ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes anlaşması çok mümkün
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement