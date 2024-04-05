Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Görevine Başladı

Yerel

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, görevinin ilk gününde kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. El ele vererek Karşıyaka'ya en iyi şekilde hizmet edeceklerini vurgulayan Ünsal "Karşıyaka'mızı akıl, vicdan ve etiğe dayalı bir anlayışla yöneteceğiz. Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe olmak için hep beraber büyük bir emek ve özveriyle çalışacağız" dedi.

Yerel seçimlerde yüksek oy farkıyla seçilen Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk toplantısını çalışanlarıyla yaptı. Ana Hizmet Binası'nın giriş katında kurum personeliyle bir araya gelen Ünsal, "Biz çok büyük bir aileyiz ve birlikte çok güçlüyüz. Her geçen gün daha da büyüyeceğine inandığım birlik ve beraberliğimiz, başarımızın en büyük anahtarı olacak" mesajını verdi.

"HAYATIMI ADAYACAĞIM"

Karşıyaka'yı Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Ünsal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz belediyemizi akla, vicdana ve etiğe dayalı bir şekilde yöneteceğiz. Bu ilkelerin dışındaki bir yönetim bizim belediyemize yakışmaz. Hepimiz Karşıyaka halkının hakkını korumak zorundayız, ben de sizin hakkınızı korumak zorundayım. Artık bir belediye çalışanıyım ve 5 yıl boyunca hayatımı buraya adayacağıma emin olabilirsiniz. Sizlerden de aynı beklenti içindeyim. Mutlaka temel belediyecilik hizmetlerini daha etkin hale getireceğiz. Bunu kolaylıkla başarabiliriz çünkü belediyemiz, sizin emeklerinizle kurulmuş olan bir fikir ve teknoloji altyapısına sahip. Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe olmak için hep beraber çalışacağız. Çok kolay ulaşılabilir bir yöneticiyim, hep de öyle olacağım. Yolumuz uzun; ben hazırım ve çok motiveyim. Allah hiçbirimizi utandırmasın."