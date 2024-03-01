Karşıyaka Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile Bütçe Geliri Elde Ediyor

Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kapasitesini 2021 yılında 3 katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, geçen sene gerçekleştirdiği elektrik üretimi ile yaklaşık 6 milyon 600 bin TL bütçe geliri elde etti.
Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan GES'in kapasitesini 2021 yılında toplam 1.634 kWp'e çıkaran Karşıyaka Belediyesi, temiz enerji üreterek sürdürülebilir bir dünya için çalışırken, kurum bütçesine de kazanç sağlıyor. Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesinde bu kapasiteye sahip ilk GES olan tesis, kurumun yıllık elektrik enerjisi tüketiminin ortalama yüzde 25'ini karşılıyor.
Santralde 2021 yılında 2 milyon 430 bin TL, 2022 yılında 4 milyon 460 bin TL değerinde elektrik üretilirken, 2023 yılı içinde yapılan üretimle 6 milyon 598 bin 323 TL bütçe gelirine ulaşıldı. Güneş Enerji Santrali'nde üretilen enerji ile 2023 yılında bin 146 ton sera gazı azaltımı gerçekleştirilerek, çevrenin korunmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek verildi.
HEDEF, YEŞİL GELECEK
Sürdürülebilirlik ilkesiyle yeşil enerji üreterek geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın, şunları söyledi:
"Kurum olarak, iklim krizine neden olan fosil kaynaklı enerji tüketimini azaltmayı en önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyor, temiz enerji kullanımını ve üretimini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, Başkanı'mız Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu yeşil gelecek vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerle her anlamda çok değerli çevresel ve ekonomik faydalar elde ettik. Bu ve daha pek çok projemizle; ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğinin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."
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