Karşıyaka'da Park ve Yeşil Alan Miktarı Arttı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Park ve Yeşil Alan Miktarı Arttı

Karşıyaka\'da Park ve Yeşil Alan Miktarı Arttı

Karşıyaka Belediyesi, son 5 yılda yaptığı yatırımlarla park sayısını ve yeşil alan miktarını arttırarak daha yeşil bir çevre ve sağlıklı bir kent oluşturdu.

14.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:56
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Karşıyaka'nın park ve yeşil alanı 1,5 milyon metrekareye ulaştı. Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre ve daha sağlıklı bir kent bırakmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, son 5 yılda yaptığı yatırımlarla 2019 yılında 356 olan park sayısını 397'ye; toplam yeşil alan miktarını ise 927 bin 816 metrekareden 1,5 milyon metrekareye çıkardı.

Karşıyaka Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana hayata geçirdiği yatırımlar ile daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent yarattı. Çevre ve sosyal yaşam adına büyük değer taşıyan hizmetlere verilen önem, 5 yıl sonunda ulaşılan ciddi artışlarla rakamsal verilere de yansıdı.

KENTE NEFES OLAN YATIRIMLAR

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı itibarıyla Karşıyaka'nın farklı mahallelerinde toplam 41 yeni park yapıldı. Böylece ilçedeki park sayısı 356'dan 397'ye çıktı. Kente ve kentlilere nefes olan yeni parkların yanı sıra 80 mevcut parkın da revizyonu yapılarak daha modern hale getirildi. Hayata geçirilen 7 yeni proje ile birlikte, ağaçlandırma alanlarının sayısı 5'ten 12'ye yükseldi. 5 yıl önce 927 bin 816 metrekare olan park ve yeşil alan miktarı ise 1,5 milyon metrekareye ulaştı.

İlçeye 230 bin metrekarelik Kent Ormanı kazandıran ve pek çok farklı alandaki dikimler ile birlikte 5 yılda toplam 100 bin fidanı toprakla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 3,96 metrekareden 5,46 metrekareye çıkardı.

"YEŞİL, ÖNCELİĞİMİZ OLDU"

Bugünden yarına daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent bırakmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halit Çelik "Park ve yeşil alan projeleri, 5 yıl boyunca Karşıyaka Belediyesi'nin en öncelikli hizmetleri arasında yer almıştır. Bu süreçte Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla her yaştan yurttaşların kent içerisinde keyifle vakit geçirebileceği parklar ve yeşil alanlar yarattık. Hem ilçemizin yeşil varlığını zenginleştirdik hem de iklim kriziyle mücadeleye güçlü bir katkı sunduk. 5 yıl sonunda geldiğimiz noktada Karşıyaka'mızın bugününe ve geleceğine değerli yatırımlar kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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