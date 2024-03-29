Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları

Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi iş birliğiyle ilçedeki okullara temiz su istasyonları kuruluyor. Proje, öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini kolaylaştırarak, çevre dostu bir yaklaşımı desteklemeyi amaçlıyor.

29.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:41
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Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi iş birliği ile ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik önemli bir projeye imza atıldı. "Temiz Su İstasyonları Projesi" adını taşıyan girişimle, öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimleri kolaylaştırılarak, ilçedeki okullara modern su istasyonları kuruluyor.

Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi'nin birlikte gerçekleştirdiği proje, öğrencilere gün boyunca temiz ve taze su sağlayarak, su içme alışkanlıklarını destekliyor. Ayrıca, plastik şişe tüketimini azaltarak çevre dostu bir yaklaşımı destekliyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle, ilçedeki eğitim kurumlarında içilebilir temiz su ihtiyacının karşılanması sağlanırken, öğrencilerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri hedefleniyor. Kartal Belediyesi ve Kent Konseyi, benzer nitelikteki projelerle ilçenin sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

Başkan Gökhan Yüksel'den, 'sağlıklı yaşam' vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kent Konseyi Başkanı Avukat Türkan Kurtulmaz Öztürk ile beraber su istasyonları kurulan okulları ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Yüksel, onlarla sohbet etti ve Temiz Su İstasyonu'nu tanıttı.

Başkan Yüksel, su istasyonları projesinin Kartal'daki tüm okullara yayılacağını ifade ederek; öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Aynı zamanda, Kent Konseyi'nin projeye sağladığı destekle, iş birliği ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada sizlerle birlikte, Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz önemli bir projeyi paylaşmak için bulunuyorum. 'Temiz Su İstasyonları Projesi' adını taşıyan bu girişim, siz değerli öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve çevre duyarlılığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla başladı. Eğitim kurumlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerimize temiz içme suyu sunmak için ilçemizde modern su istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonlar, sizin günlük su tüketiminizi desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda plastik şişe kullanımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşımı da temsil edecektir" dedi.

"Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyoruz"

Başkan Yüksel, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini ve gelişmelerini desteklemek, onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak bizim için son derece önemli. Bu nedenle, Temiz Su İstasyonları Projesi ile öğrencilerimizin su içme alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, bu proje çerçevesinde plastik atıkların azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi önemli bir çevresel hedefi de destekliyoruz. Sizlerin de desteğiyle, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Sevgili öğrenciler, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konusunda sizlere büyük görevler düşmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte sizlerin de su tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi ve çevre dostu davranışlar sergilemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları - Son Dakika

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