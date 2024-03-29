Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları
İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi iş birliği ile ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik önemli bir projeye imza atıldı. "Temiz Su İstasyonları Projesi" adını taşıyan girişimle, öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimleri kolaylaştırılarak, ilçedeki okullara modern su istasyonları kuruluyor.
Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi'nin birlikte gerçekleştirdiği proje, öğrencilere gün boyunca temiz ve taze su sağlayarak, su içme alışkanlıklarını destekliyor. Ayrıca, plastik şişe tüketimini azaltarak çevre dostu bir yaklaşımı destekliyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle, ilçedeki eğitim kurumlarında içilebilir temiz su ihtiyacının karşılanması sağlanırken, öğrencilerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri hedefleniyor. Kartal Belediyesi ve Kent Konseyi, benzer nitelikteki projelerle ilçenin sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek.
Başkan Gökhan Yüksel'den, 'sağlıklı yaşam' vurgusu
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kent Konseyi Başkanı Avukat Türkan Kurtulmaz Öztürk ile beraber su istasyonları kurulan okulları ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Yüksel, onlarla sohbet etti ve Temiz Su İstasyonu'nu tanıttı.
Başkan Yüksel, su istasyonları projesinin Kartal'daki tüm okullara yayılacağını ifade ederek; öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Aynı zamanda, Kent Konseyi'nin projeye sağladığı destekle, iş birliği ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada sizlerle birlikte, Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz önemli bir projeyi paylaşmak için bulunuyorum. 'Temiz Su İstasyonları Projesi' adını taşıyan bu girişim, siz değerli öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve çevre duyarlılığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla başladı. Eğitim kurumlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerimize temiz içme suyu sunmak için ilçemizde modern su istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonlar, sizin günlük su tüketiminizi desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda plastik şişe kullanımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşımı da temsil edecektir" dedi.
"Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyoruz"
Başkan Yüksel, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini ve gelişmelerini desteklemek, onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak bizim için son derece önemli. Bu nedenle, Temiz Su İstasyonları Projesi ile öğrencilerimizin su içme alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, bu proje çerçevesinde plastik atıkların azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi önemli bir çevresel hedefi de destekliyoruz. Sizlerin de desteğiyle, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Sevgili öğrenciler, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konusunda sizlere büyük görevler düşmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte sizlerin de su tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi ve çevre dostu davranışlar sergilemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi'nden ilçedeki okullara içme suyu istasyonları - Son Dakika
Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için '14 İlkede 61 Proje' hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Gediz ilçesindeki Çarşamba pazarının üstü kapatılarak otopark sorunu çözülecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.
Rusya'nın doğusundaki Pioneer altın madeninde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.
Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Karaaslan, seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Termelilere teşekkür etti ve birliktelik mesajı verdi. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Karaaslan, yeni yatırımlarla Terme'nin daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?