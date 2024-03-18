Kartal Belediyesi Ramazan Ayı İnanç Turlarını Başlattı

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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'inanç turları' başladı.

Kartal Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği inanç turları bu yıl da başladı. İstanbul'un önemli inanç merkezlerine düzenlenen gezilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayı dolayısıyla Kartal'da düzenlenen inanç turunun ilkine Atalar Mahallesi sakinleri katıldı. Toplam 4 otobüs ile mahalle muhtarlığının önünden hareket eden Kartallıların ilk durağı, Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii oldu. Camide ibadet eden mahalle sakinleri, daha sonra Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camii'ni ziyaret etti. Burada öğlen namazını kılan vatandaşlar, rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. İnanç turunun son durağı ise Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa'nın türbesini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra yine kendilerine tahsis edilen otobüslerle Kartal'a döndü.

İnanç turuna katılan tüm vatandaşlara içinde eşarp, yasin cüzü, tesbih bulunan set hediye edildi.

Ramazan boyunca düzenlenecek inanç turları kapsamında Kartal'ın diğer mahallelerinde oturan vatandaşlar için de turlar düzenlenecek. Ramazan ayı süresince her gün farklı bir mahalleden hareket edecek araçlarla gerçekleştirilen cami ve türbe gezilerinde Kartallı vatandaşlar bir araya gelebilecek.

İnanç turuna katılmak isteyen Kartallı vatandaşlar, https://e-belediye.kartal.bel.tr/Basvuru/BasvuruFormu/CamiveT%C3%BCrbeGezileri bağlantısından kayıt yaptırabilecek.