Kartal'da Ödüllü Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Kartal'da Ödüllü Kan Bağışı Kampanyası

Kartal\'da Ödüllü Kan Bağışı Kampanyası
13.07.2026 14:51
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Kartal'da düzenlenen kampanya, ödülden ziyade hayat kurtarmak için büyük ilgi gördü.

Kartal'da Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen ödüllü kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 bin TL değerindeki ödüllere rağmen bağışçılar "Ödül için değil, hayat kurtarmak için geldik" derken, 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bağışçının kardeşlik mesajı kampanyaya damga vurdu.

Kartal Atalar Mahalle Muhtarlığı ile Türk Kızılay iş birliğinde Atalar Merkez Camii yanında düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Yaz aylarında azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla saat 12.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilen kampanyada vatandaşlar gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Bağışçıları teşvik etmek amacıyla ilk gelen 10 çifte yemek, 10 bin TL gıda çeki, 10 bin TL giyim çeki, yarım altın ve kendisiyle birlikte 6 bağışçı getirenlere bin 500 TL gıda çeki olmak üzere yaklaşık 100 bin TL değerinde çeşitli hediyeler hazırlandı. "Bir kan, üç can" sloganıyla düzenlenen kampanyada hedefin 100 ünite kan bağışı olduğu belirtildi.

Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, yaz aylarında azalan kan stoklarına dikkat çekerek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti. Kampanyaya katılan vatandaşlar ise ödül için değil, ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

"Türkiye bizim ikinci vatanımız, kanımızla da canımızla da kardeşiz"

Suriyeli bağışçı Nesil Hıdırosman, Türkiye'nin Suriye'ye olan desteğinin her zaman sürdüğünü dile getirerek, "Ben 12 yıldır burada yaşıyorum. Bu benim yedinci kez kan verişim. Her zaman kan bağışında bulunuyorum. Bugün de kanımızı, canımızı Türk vatandaş kardeşlerimiz için veriyoruz. Türkiye bize her zaman yardımcı oldu, sahip çıktı. Her konuda destek oldular. Allah razı olsun. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kanımızla da canımızla da onların yanındayız. Türkiye bizim ikinci vatanımız. Kan bağıyla da can bağıyla da kardeşiz" dedi.

"Hedefimiz 100 ünite kan bağışıyla daha fazla hayata umut olmak"

Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş ise kan bağışına teşvik için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kaymakamlığımızın öncülüğünde Kızılay ile ilgili bir toplantı yapıldı. İstanbul'daki 961 mahalle muhtarı arasında bir yarışma düzenleneceği söylendi. Biz de Atalar Mahallesi olarak bu yarışmaya katılmak istedik. Vatandaşlarımızı teşvik etmek amacıyla ilk gelen 10 çifte yemek hediyesi sözü verdik. Ayrıca çekilişle 10 bin TL gıda çeki, 10 bin TL giyim çeki ve 500 ünite kan bağışına ulaşılması halinde yarım altın hediye edeceğimizi duyurduk. Kendisiyle birlikte 6 bağışçı getiren vatandaşlarımıza da bin 500 TL gıda çeki hediye ediyoruz. Daha önce Kızılay ihtiyaç halinde belirli sayıda kan bağışçısı bulunmasını istiyordu. Yeni uygulamayla birlikte ihtiyaç duyulduğunda vatandaşlara daha hızlı şekilde kan temin ediliyor. Yaz aylarında kan bağışları azalıyor. Bu nedenle kampanyanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Hedefimiz 100 ünite kan bağışı. Bir ünite kan üç kişiye umut oluyor. Kadınlarımız bu kampanyada çok büyük destek verdi. Galatasaray ve Fenerbahçeli vatandaşlarımız arasında tatlı bir rekabet yaşandı. AK Parti ve Saadet Partisi ilçe teşkilatları da kampanyaya destek verdi. Ayrıca kampanyamıza katılarak destek veren Pendik Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı'ya teşekkür ediyorum."

"Ödül için değil, bir insanın hayatına dokunmak için geldik"

Bağışçılardan Süreyya Keleş, "Ödüllü bir kampanya olduğunu duyduk. Ancak biz buraya ödül için gelmedik. Muhtarımız Erhan Gülmüş'ün yaptığı bu güzel çalışmaya katkı sunmak istedik. Hem kendi sağlığımız hem de kana ihtiyacı olan vatandaşlara umut olmak için kan bağışında bulunduk. Eğer çekilişte bana bir ödül çıkarsa onu da kan bağışında bulunan başka bir arkadaşıma hediye ederim. Önemli olan ödül değil, bir insanın hayatına dokunabilmek" şeklinde konuştu.

"Kan vermek bana mutluluk veriyor, en büyük ödül bir hayata dokunmak"

Nariye Çelik, "Kan bağışı yapmak için geldim. Her sene düzenli olarak, hatta altı ayda bir kan veriyorum. İnşallah bugün de kan verebilirim. Kan verdiğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir insana faydam dokunuyorsa bu bana yetiyor. Kampanyada ödüller olduğunu duydum ama ben ödül için değil, sevap kazanmak ve ihtiyaç sahiplerine umut olmak için geldim" dedi.

"Kan verebilen herkes mutlaka bağışta bulunsun"

Son olarak Seyrat Korkmaz ise, "Kan bağışı yaptım. İnşallah verdiğimiz kan ihtiyaç duyan bütün hastalara şifa olur. Hediye çıkıp çıkmaması önemli değil. Ben zaten düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Kan verebilecek durumda olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da Ödüllü Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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