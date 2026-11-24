Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılması ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyona ilişkin Kartal Belediyesi'nden resmi açıklamada bulunuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyona ilişkin Kartal Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ilçemizdeki bazı riskli yapıların tespit işlemlerine ilişkin iddialar üzerine yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri yetkili mercilerle paylaştık. İddialar ile ilgili gerekli incelemeler belediyemiz tarafından da yapılacaktır. Kentsel dönüşümde öncü bir belediye olarak komşularımızın güvenli yapılarda yaşamasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızda kamu yararını ve şeffaflığı esas alıyoruz. Soruşturma sürecinin takipçisi olmayı sürdürecek ve paylaşılabilecek gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."