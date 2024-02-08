Kartallı Velilere Yönelik Eğitim Programı Başladı

Kartallı velilere yönelik hazırlanan "Veli Akademisi" adlı eğitim programı, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde başladı. Eğitim programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hem eğitim konusunda Kartal'da hayata geçirdikleri önemli projelerden bahsetti, hem de bir ebeveyn olarak yaşadığı tecrübeleri diğer velilerle paylaştı.
Kreşlerin yanı sıra ilkokul ve ortaokulda öğrencileri bulunan Kartallı velilere yönelik hazırlanan ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Veli Akademisi" adlı eğitim programı, yapılan ilk oturum ile başladı. Veli Akademisi temalı eğitim programın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve veliler katıldı.
Programda kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Veli Akademisi'nin ilk kez düzenlendiğini, ancak gelecek yıllarda da tekrar edilmesini umduklarını belirtti. Kreşlere devam eden çocukları emanet olarak gördüklerini ve eğitimlerini önemsediklerini kaydeden Kars, uzmanların danışmanlığında daha bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmeleri konusunda velilere yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.
Dr. Dilek Kars'ın konuşmasının ardından Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Diğdem Enerem ve Gülşah Aydın Yeşilyurt "Çocukla İletişim" adlı ilk derse başladı. Akademik verileri paylaşan ve birebir kendi yaşamlarından örneklerle yaklaşık iki saatlik bir eğitim programı düzenleyen akademisyenler, dersin ardından velilerin sorularını cevapladı.
BAŞKAN YÜKSEL, KENDİ HAYATINDAN ÖRNEKLER DE PAYLAŞTI
İlk oturumun sonlarına doğru programa katılan Başkan Yüksel, seçim takviminden kaynaklanan yoğun programına rağmen velilerle buluşmayı kaçırmak istemediğini dile getirdi. Kendisinin ve eşinin de 4 yaşında bir oğulları olmasından dolayı veli olduklarını kaydeden Başkan Yüksel, oğlu Eymen Ali ile yaşadıkları iletişimden de örnekler verdi. Farklı yaş grubundan ailelerin sordukları sorulardan ileride kendilerinin karşılaşacakları durumları gördüğünü de aktaran Başkan Yüksel, çocukların ve çocuk eğitiminin herkesin üzerine titrediği bir konu olduğunu bu sebeple Kartal Belediyesi olarak kreşlerden başlayarak ilkokuldan, liseye kadar olan süreçte sanat alanında çocuklarla ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti. Sanat Akademisi örneğini veren Başkan Yüksel, Kartallı çocuk ve gençler için Satranç Akademisi'yle, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu ile spor kursları ile kız yurdu ile eğitim alanında pek çok yatırım yaptıklarını kaydetti. Yüksel, 10 Şubat Cumartesi günü açılacak 'Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar' projesinden de bahsederek, bu projede ilkokul çocuklarına yönelik eğitim parkuru oluşturduklarını paylaştı. Yeniden açılmak üzere olan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde de Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu gibi bir dershane olarak kapasitenin artmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Yüksel, her yaş grubunun eğitim ile ilgili endişelerini azaltmaya çalıştıklarını belirtti.
Veli Akademisi dün gerçekleştirilen ilk oturumun ardından 14, 21, 28 Şubat ve 06, 13 Mart 2024 tarihlerinde, her biri ayrı bir konuda olan eğitim programları ile devam edecek.
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