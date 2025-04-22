Kartepe Belediyesi\'nde 3 Yıllık Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kartepe Belediyesi ve iştiraki Kartepe A.Ş. çalışanlarını ilgilendiren 3 yıllık toplu iş sözleşmesi üzerinde uzlaşı sağlandı. Kasım ayında başlayan görüşmeler Kartepe A.Ş.'de çalışan 652 işçinin toplu iş sözleşmesinde sonuca varıldı.

Belediye işçilerinin yevmiye ve tüm sosyal haklarına ilk 6 ay yüzde 30, ikinci 6 ay için yüzde 25 zam yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerimiz adına Belediye İş Sendikası ile 3 yıl geçerli toplu iş sözleşmesi imzaladık. Tüm işçi kardeşlerimizin emeğinin hakkını alması için çabalıyoruz. Toplu iş sözleşmemiz personelimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ