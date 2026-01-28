Kartepe\'de "Alo Evlat" ekiplerinden yaşlılara evde sağlık ve bakım desteği

Kartepe'de yaşlı vatandaşları düzenli olarak ziyaret eden belediye ekipleri, sağlık kontrollerinin yanı sıra günlük ihtiyaçların karşılanmasına da destek oluyor. "Alo Evlat" birimi, vatandaşların hastane süreçlerini de yakından takip ediyor.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, çalışma programı kapsamında son olarak Derbent Mahallesi'nde yaşayan Hanife Kar, Uzunçiftlik Mahallesi sakini Nejdet Perici ve Ataşehir Mahallesi'nde ikamet eden Nebahat Balseçen'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşların sağlık durumlarını kontrol eden ve ihtiyaçlarını tespit eden görevliler, ev temizliğinden kişisel bakıma, hastane randevularının alınmasından tedavi süreçlerinin planlanmasına kadar çeşitli konularda destek sağladı. - KOCAELİ