Kartepe Belediyespor Kulübü İzcileri At Biniciliği Merkezi\'nde Eğitim Aldı

Yerel

Kartepe Belediyespor Kulübü'ne bağlı izci grubu, At Biniciliği Merkezi'nde eğitim aldı. Atların bakımı ve yönetimine kadar birçok konuda bilgi sahibi olan izciler, ata binmenin keyfini de yaşadı.

Etkinlik boyunca izciler, at biniciliğinin inceliklerini öğrenirken, atların bakımı ve yönetimi hakkında da bilgi sahibi oldu. Kartepe Belediyesi'nin uzman personelleri eşliğinde gerçekleşen eğitimde, izciler atlarla olan etkileşimlerini artırdı. İzciler etkinlik sonunda öğrendiklerini heyecan içerisinde atlara binerek pekiştirdi

Kartepe Belediyespor Kulübü izcileri At Biniciliği Merkezi'ni gezdikten sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezerek, yetkililerden bilgi aldı. - KOCAELİ