Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü 6.100 Vatandaşa Hizmet Verdi - Son Dakika
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Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü 6.100 Vatandaşa Hizmet Verdi

Kartepe\'de Alo Evlat Sağlık Kulübü 6.100 Vatandaşa Hizmet Verdi

Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Sağlık Kulübü, 2024 yılında 6 bin 100 vatandaşa evde sağlık hizmeti sunarak kimsesiz, felçli ve 65 yaş üstü bireylerin destekçisi oldu.

13.02.2025 11:20  Güncelleme: 11:21
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Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projelerinden biri olan Alo Evlat Sağlık Kulübü, 2024 yılında toplamda 6 bin 100 vatandaşa hizmet verdi.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ve YAŞ-BAK, ilçe sınırları içerisinde kimsesiz, felçli ya da 65 yaş üstü hasta ve yaşlı bireylere destek olmayı sürdürüyor. Ayrıca hastane veya ameliyat sonrası bakım ihtiyacı duyanlara ve anlık hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara da yardım etmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren Alo Evlat Sağlık Kulübü ve YAŞ-BAK ekipleri, ilçe sınırlarında yaşayan ancak sağlık merkezlerine gitme imkanı bulunmayan vatandaşlara evlerinde hizmet sunuyor. Doktor reçeteleri doğrultusunda serum takma, iğne yapma, şeker ve tansiyon ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri, ekipler tarafından birebir ev ziyaretleriyle gerçekleştiriliyor.

Özellikle sağlık ve bakım alanında ihtiyaç duyan vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet sunan Alo Evlat Sağlık Kulübü ve YAŞ-BAK ekipleri, 2024 yılında 6 bin 100 vatandaşa ulaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü 6.100 Vatandaşa Hizmet Verdi - Son Dakika

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