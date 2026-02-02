Kartepe'de çocuklar "Çevreci Balık" oyunuyla çevre bilinci kazandı - Son Dakika
Kartepe'de çocuklar "Çevreci Balık" oyunuyla çevre bilinci kazandı

02.02.2026 10:32  Güncelleme: 10:34
Kartepe Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik 'Çevreci Balık' adlı tiyatro gösterisi düzenledi. Etkinlikte kullanılan özel ışık yöntemleri ve dev kuklalar, çocukları eğlendirirken çevre temizliği konusunda da bilinçlendirdi.

Kartepe Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

"Çevreci Balık" adlı oyun, sahneleme tekniği ve görsel unsurlarıyla dikkati çekti. Sahnede kullanılan özel ışık yöntemleri ve dev kuklalar sayesinde çocuklar, tiyatro salonunda bir çizgi filmin içindeymiş hissi yaşadı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte çocuklar, hikayeye dahil olarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de çevre temizliği konusunda bilinçlendi.

"Kültür ve sanatla büyüyen nesiller için çalışıyoruz"

Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimindeki önemine değindi. Kocaman, çocukların eğlenerek değer kazanmasını sağladıklarını belirterek, "Biz de Kartepe'de kültür ve sanatla büyüyen nesiller için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, duygu dünyasını zenginleştiren ve onları daha bilinçli bireyler haline getiren etkinliklerimiz artarak sürecek, sanatı her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Veliler de görsel kalitesi yüksek ve eğitici bir yapımın çocuklarla buluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Belediye, Kültür, Çevre, Sanat, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartepe'de çocuklar "Çevreci Balık" oyunuyla çevre bilinci kazandı
