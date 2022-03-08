Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

08.03.2022 14:50
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek verdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek verdi.

Başkan Mutlu Ulutaş, belediyede çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek verdi. Daha sonra diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınları ziyaret eden Başkan Ulutaş, günlerini kutlayarak, çiçek takdim etti. Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam ve değer katan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop Mamak Kadın Kooperatifini ziyaret etti Açıklaması TBMM Başkanı Şentop Mamak Kadın Kooperatifini ziyaret etti Açıklaması Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı Ankara Adliyesinin kadın çalışanlarına 8 Mart'a özel konser Ankara Adliyesinin kadın çalışanlarına 8 Mart'a özel konser

Dünya Kadınlar Günü, Mutlu Ulutaş, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement