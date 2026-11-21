Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu'nda, su tarifelerinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak indirim kararı alındı. Düzenleme kapsamında bazı mesken aboneliklerinde yüzde 60'a varan, kırsal mahallelerde yüzde 25, iş yerlerinde ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen KASKİ Genel Kurulu toplantısında 6 gündem maddesi görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatları doğrultusunda su tarifelerinde değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, yerleşim yeri dışında kalan mesken aboneliklerinin su tarifelerinde yüzde 60'a varan indirim yapılacak. Köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerindeki abonelerin kademe fiyatlarında yüzde 25, iş yeri aboneliklerinin kademe tarifelerinde ise yüzde 20 oranında indirime gidilecek.

TOKİ VE EMLAK KONUT ABONELİKLERİNDE KADEME SINIRI ARTIRILDI

Genel Kurulda, TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen konutların ortak kullanım alanlarına ilişkin su tarifelerinde de düzenleme yapıldı. Buna göre, söz konusu yapıların ortak kullanım aboneliklerinde 15 metreküp olarak uygulanan ilk kademe sınırı 50 metreküpe yükseltildi. Yeni uygulamayla ortak kullanım alanlarında daha yüksek miktarda su tüketiminin ilk kademe tarifesi üzerinden ücretlendirilmesi sağlanacak.

YENİ TARİFELER 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

KASKİ Genel Kurulu tarafından kabul edilen indirimli tarifeler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Düzenlemeyle kırsal mahallelerde, yerleşim yeri dışındaki meskenlerde ve iş yerlerinde su kullanım maliyetlerinin düşürülmesi, TOKİ ve Emlak Konut ortak kullanım aboneliklerinde ise fatura yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.