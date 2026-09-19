Kastamonu’da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu’da Gaziler Günü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu’da Gaziler Günü törenle kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, gazilerin fedakarlığını anlatan video gösterimi yapıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermediğini belirterek, "Çünkü bizim için vatan, yaşadığımız bir toprak parçasından ibaret değildir. Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak; uğruna şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen kutsal emanettir. Karşımıza fedakarlık çıkar. Cesaret çıkar. İman çıkar. Vatan sevgisi çıkar. ve bütün bunların en büyük temsilcileri; şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ederek ebediyete yürüdüler. Gazilerimiz ise aynı mücadelenin izlerini bedenlerinde ve yüreklerinde taşıyarak aramızda kaldılar. Bugün bir gazimizin bedenindeki her yara izi, aslında bu milletin tarihinden kopup gelen bir sayfadır" dedi.

Anma programının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı'nın Şehit Müzesi ziyaret edildi. Daha sonra öğle namazı öncesinde Nasrullah Kadı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Programda şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKastamonuYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı Ortalık karıştı Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
İsrail ordusunda kriz büyüyor Terhis ve izinler iptal edildi İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24’er yıl hapis 16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24'er yıl hapis
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 16:06:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Kastamonu’da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement