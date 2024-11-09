Kaybolmaya Yüz Tutan Katırcılık - Son Dakika
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Yerel

Kaybolmaya Yüz Tutan Katırcılık

Kaybolmaya Yüz Tutan Katırcılık

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Mustafa Karaal, 50 yıldır baba mesleği katırcılığı sürdürüyor.

09.11.2024 10:21
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Giresun'un Çanakçı ilçesinde Mustafa Karaal, yaklaşık 50 yıldır kaybolmaya yüz tutan baba mesleği katırcılığı devam ettiriyor. İlçede 1974 yılından bu yana katırcılık yapan Karaal, köylerde coğrafi zorluklar nedeniyle bu mesleğe hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Katırcılığın son temsilcisi Karaal, "Her köyde araba yolu olsa da her araziye ulaşım imkanı yok. Fındık, odun, gübre gibi ürünler, araba yolu olmayan yerlerde katırlarla taşınıyor. Katırcılığa hala ihtiyaç var, ancak bu mesleği yapan kimse kalmadı. Baba mesleği olduğu için ben devam ediyorum ama benden sonra bu işi yapan birisi çıkmaz gibi görünüyor" dedi.

Katırcılıkla birlikte diğer meslekler de kayboldu

Katırcılığın yanı sıra ilçede semerci, nalbant ve kuşamcı gibi benzer mesleklerin de yok olduğunu ifade eden Karaal, "Eskiden her köyde 4-5 hanede katır vardı. O dönemlerde semerci, nalbant gibi esnaflar da vardı, ancak şimdi bu mesleklerin hiçbirini bulmak mümkün değil. Katırların ihtiyaç duyduğu semer ve nalı kendimiz yapıyoruz Bugün ilçenin tek katırcıyım hatta Giresun'da yok olmaya yüz tutan katırcılığın son temsilcilerindenim" diye konuştu.

Katırcılık ve geleneksel meslekler tükeniyor

Giresun genelinde eskiye oranla katırcılıkla ilgili büyük bir azalma yaşandığını vurgulayan Karaal, "Şimdi her hane bir araba sahibi. Katırcılık, artık sadece ulaşımda değil, aynı zamanda geleneksel işlevselliğiyle de kaybolmaya yüz tuttu. Bu mesleklerin kaybolması, geçmişin izlerini silmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki katırcılığın yaşatılması, hem yerel kültürün korunması hem de dağlık alanlardaki ulaşım sorunlarının çözülmesi açısından önem taşıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaybolmaya Yüz Tutan Katırcılık - Son Dakika

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