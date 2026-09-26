Kayıp denizci aileleri 720 metre derinlikteki enkaza bağımsız teknik heyet istedi - Son Dakika
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Kayıp denizci aileleri 720 metre derinlikteki enkaza bağımsız teknik heyet istedi

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Kayıp denizci aileleri 720 metre derinlikteki enkaza bağımsız teknik heyet istedi
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ALSU tankeriyle 2 Eylül'de çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizcilerin aileleri, 720 metre derinlikteki enkaza dair verilerin paylaşılmasını ve bağımsız teknik heyet kurulmasını istedi. Aileler, bağımsız inceleme bitmeden çalışmaların sonlandırılmamasını talep etti.

ALSU tanker gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizcilerin aileleri, enkaza ilişkin verilerin paylaşılmasını ve arama kurtarma çalışmalarının bağımsız bir teknik heyet tarafından değerlendirilmesini istedi.

Deniz Kazalarında Canlarını Kaybeden Aileler Platformu, 2 Eylül'deki çarpışmanın ardından kendilerinden haber alınamayan denizciler için basın açıklaması yaptı. Aileler, çağrılarının başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarına, arama kurtarma birimlerine ve soruşturmayı yürüten makamlara yönelik olduğunu belirtti.

Enkazın yaklaşık 720 metre derinlikte bulunduğunu ifade eden aileler, bu derinliğin çalışmaları güçleştirdiğini ancak tek başına operasyonun imkansız olduğu anlamına gelmediğini savundu. Mevcut teknik seçeneklerin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesini talep etti.

Aileler, ROV gözlem raporları ve kesintisiz görüntüleri, sonar verileri, üç boyutlu modelleme sonuçları ile enkazın yapısal durumuna ilişkin gerekçeli teknik raporun kendileriyle paylaşılmadığını belirtti. Gemi inşaatı, deniz kurtarma, ROV ve deniz tabanı alanlarında uzmanlardan oluşan bağımsız bir heyet kurulmasını; heyetin verileri inceleyerek imzalı, gerekçeli bir rapor hazırlamasını istedi.

Yerli ve yabancı uzman kuruluşlardan uygulanabilir yöntemlere ilişkin yazılı görüş alınması çağrısında bulunan aileler, bağımsız inceleme tamamlanmadan çalışmaların kesin olarak sonlandırılmamasını talep etti. Platform, imza kampanyası başlattığını ve kayıpların bulunması ile kazanın aydınlatılması için hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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