Kaymakam Ahat Muhtarlarla Toplandı - Son Dakika
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Kaymakam Ahat Muhtarlarla Toplandı

Kaymakam Ahat Muhtarlarla Toplandı
24.07.2026 10:12
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Demirözü Kaymakamı Ahat, muhtarlarla mahallelerin ihtiyaçlarını ve kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mahallelerde yürütülen kamu hizmetleri gözden geçirilirken, vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda çözüm bekleyen konular ele alındı. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Ahat, kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli konular görüşülerek karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: İHA

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