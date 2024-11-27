Kaymakam Çelik, Öğrencilerle Kar Oynadı - Son Dakika
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Kaymakam Çelik, Öğrencilerle Kar Oynadı

Kaymakam Çelik, Öğrencilerle Kar Oynadı

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, öğrencilerle kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

27.11.2024 10:08
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği okulda öğrencilerle birlikte kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile birlikte Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı ziyarette, çocuklarla kartopu oynadıklarına şahit olan Kaymakam Çelik hemen kolları sıvadı. Öğrencilerin yanına gelen Kaymakam Çelik ve eşi miniklerle karın keyfini çıkarıp kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaymakam Çelik öğrencilerle kartopu oynadıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip taleplerini dinledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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