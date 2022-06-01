Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

01.06.2022 16:05

Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'ın incelemelerinden sonra İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlanılmıştı. Caddede yürütülen kaldırım yapım çalışmalarını inceleyen Kaymakam Çimşit, ilgililerden bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili konuşan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Alt ve üst yapıya zarar vermeden daha hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Toplamda bin 200 metre, sağlı ve sollu hesaba kattığımızda ise 2 bin metre uzunluğunda bir kaldırım çalışması yapılacak. Esnaf ve vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu çalışmalarla daha güzel ve modern bir yolu hizmete kazandıracağız inşallah" dedi.

Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

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Kaynak: İHA

Ömer Çimşit, Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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