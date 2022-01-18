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Kaymakam Düzgün ve İGM üyelerinden köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Düzgün ve İGM üyelerinden köy ziyaretleri

18.01.2022 11:07
Kaymakam Düzgün ve İGM üyelerinden köy ziyaretleri

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman düzgün ve İl Genel Meclis üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir ziyaretler kapsamında Efe, Ağzıkara, İsali ve Paşacık köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman düzgün ve İl Genel Meclis üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir ziyaretler kapsamında Efe, Ağzıkara, İsali ve Paşacık köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Efe, Ağzıkara, İsali ve Paşacık köylerini ziyaret ederek burada köy sakinleri ile bir araya geldi. Köy meydanında samimi bir ortamda köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Düzgün ve İGM üyeleri vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köy sakinleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kaymakam Düzgün ve İGM üyeleri ise misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkürlerini iletti.

Köy ziyaretleri günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgün ve İGM üyelerinden köy ziyaretleri

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Karahisar, Umut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün ve İGM üyelerinden köy ziyaretleri - Son Dakika


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