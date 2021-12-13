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Kaymakam Gökcecik: "Bize gelemeyene biz geliyoruz" - Son Dakika

Kaymakam Gökcecik: "Bize gelemeyene biz geliyoruz"

13.12.2021 09:23
Kaymakam Gökcecik: "Bize gelemeyene biz geliyoruz"

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, hafta sonu köylerde ziyaretlerde bulunarak, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek.

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, hafta sonu köylerde ziyaretlerde bulunarak, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Bize gelemeyene biz geliyoruz" dedi.

Taşova'nın Uluköy, Andıran, Alpaslan, Yeşilyurt, Boraboy, Çaydibi, Türkmendamı ve Kırkharman köylerinde denetimler ve ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Gökcecik, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Bir günde 8 köyü gezerek 100 kilometre yol kat eden Kaymakam Gökcecik, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Bize gelemeyene biz geliyoruz. Aradaki mesafeler kalktı. Devlet Millet kaynaşması böyle olur. Onun için buradayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz
Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Gökcecik: 'Bize gelemeyene biz geliyoruz' - Son Dakika


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