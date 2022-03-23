Kaymakam Hamza Türkmen'den spora ve sporculara tam destek - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Hamza Türkmen'den spora ve sporculara tam destek

23.03.2022 13:40
Kaymakam Hamza Türkmen'den spora ve sporculara tam destek

Kağızman ilçesinde Uzakdoğu ve diğer branş sporlarının gelişimi doğrultusunda, sporun tabana yayılarak çok geniş kitlelere ulaşması, daha fazla sporcu kazandırmak ve herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla spor dalında desteğini esirgemeyen Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen sporcu ve...

Kağızman ilçesinde Uzakdoğu ve diğer branş sporlarının gelişimi doğrultusunda, sporun tabana yayılarak çok geniş kitlelere ulaşması, daha fazla sporcu kazandırmak ve herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla spor dalında desteğini esirgemeyen Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen sporcu ve spor severlerin taktirini topladı.

Kağızman sporuna büyük katkısı olan ve yüzlerce genç yetiştiren, Spor hocası Ferman Büyükdağ "Amacımız gençlerin ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesi, zararlı alışkanlıklar yerine sporla alakadar olmaları. Bu çevrede özelikle bizden desteğini esirgemeyen sporun ve sporcunun yanında olan Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen'e teşekkürü bir borç bilirim, aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner ve katkısı olan herkese bütün sporcularım adına teşekkür ederim" dedi.

Kağızman kaymakamı Hamza Türkmen ise "Devlet olarak önceliğimiz geleceğin teminatı çocuklarımızın gerek eğitim gerek sporsal faaliyetlerine destek olmak ve onları zararlı her türlü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Bu çerçevede ilçemizde spor faaliyetlerini desteklemek ve gençlerimizin sporla meşgul olduğunu görmek bizleri mutlu eder" dedi. - KARS

YORUMLAR
500
Kızılay Başkanı Enginyurt: 'Ordu için 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım tanımlandı' Kızılay Başkanı Enginyurt: 'Ordu için 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım tanımlandı' Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor

Hamza Türkmen, Hisarcık, Kağızman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Hamza Türkmen'den spora ve sporculara tam destek - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Eski Çek futbolcu Ujfalusi'den Galatasaray ile ilgili açıklama!
13:35 Kızını 9 yıl boyunca istismar eden babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi!
13:27 TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: Randevu için sakın ücret ödemeyin
13:21 Putin'in kaçan Rus askerlerinin peşine "infaz mangaları" taktığı iddiası!
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Hamza Türkmen'den spora ve sporculara tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement